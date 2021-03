Sohn von Tennislegende Borg gewinnt ITF-Juniorenturnier

Porto Alegre (SID) - Vor den Augen von Schwedens Tennislegende Björn Borg (64) hat dessen Sohn Leo am Sonntag seinen ersten großen Nachwuchs-Titel gewonnen. Im Finale des Brasil Juniors Cup in Porto Alegre setzte sich der 17-Jährige mit 3:6, 6:4, 6:2 gegen den US-Amerikaner Bruno Kuzuhara durch und erhielt anschließend aus der Hand seines Vaters, der elf Grand-Slam-Turniere gewonnen hatte, die Siegertrophäe.

Das Turnier in der südbrasilianischen Stadt zählt zur J1-Klasse, dem zweithöchsten Level des Weltverbandes ITF in der Kategorie bis 18 Jahren. Leo Borg war vor dem Turnier Nummer 43 in der Junioren-Rangliste und musste sich in Porto Alegre zunächst durch die Qualifikation kämpfen.