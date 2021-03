NBA: Theis glänzt bei Sieg der Celtics gegen die Wizards mit Wagner

Die Boston Celtics gewinnen ihr zweites Spiel in Folge. Gegen die Washington Wizards entscheidet Daniel Theis das deutsche Duell mit Wagner und Bonga für sich.

Nach zuletzt drei Pleiten in Folge haben die Boston Celtics nun ihr zweites Spiel hintereinander gewonnen - auch dank einer starken Leistung von Center Daniel Theis.

Theis entscheidet deutsches Duell für sich

Kurioser Rekord für Beal

Topscorer bei den Celtics war Jason Tatum mit 31 Punkten. Bei den Wizards stemmte sich Bradly Beal mit 46 Punkten gegen die Niederlage, Russell Westbrook kam auf 24 Punkte. Für Beal war es die elfte Niederlage in Folge, wenn er mindestens 40 Punkte erzielt - NBA-Rekord.

Vor allem im Schlussviertel drehte Theis auf. Der Big Man der Celtics erzielte neun seiner 20 Zähler im Schlussviertel und hatte zudem entscheidenden Anteil an der Last-Minute-Aufholjagd. Mit zwei Wichtigen Assists in der Schlussminute sorgte Theis dafür, dass die Celtics einen 105:110-Rückstand doch noch in seinen Sieg ummünzen konnten.