FC Schalke 04 muss sich jetzt mit Würde verabschieden - Kommentar

Endlich trifft das Kontrollgremium, dem es sicherlich an der nötigen sportlichen Kompetenz fehlt, mal eine Entscheidung. Das hätte es schon viel früher tun müssen.

Moral und Anstand auf Schalke? Fehlanzeige!

Der Abstieg in die 2. Liga ist bei Platz 18 und nur neun Punkten so gut wie sicher. Wie will diese blutleere Mannschaft, die nur eines von saisonübergreifend 39 (!) Spielen gewinnen konnte, sieben oder acht Siege einfahren? (Die Tabelle der Bundesliga)