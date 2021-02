Baron Davis kritisiert Zlatan Ibrahimovic nach Aussagen zu LeBron James

Der ehemalige NBA-Allstar Baron Davis schrieb auf Twitter: "Zlatan, bleib L.A. mit deinem Arsch fern. Galaxy ist sowieso mies. Und du bist unglaublich dumm." Davis spielte zwischen 1999 und 2012 in der NBA, unter anderem auch in Los Angeles.

Dort war auch Ibrahimovic einst tätig, er spielte für die Galaxy. Geht es nach Davis, ist der Schwede in der US-Metropole nicht mehr willkommen. In Richtung James schrieb er weiter: "Lasst den König sprechen!!!!"

Ibrahimovic hatte sich zuvor darüber beschwert, dass James sich immer wieder auch zu politischen Themen äußert. "Er ist phänomenal in dem, was er tut", lobte "Ibra" zunächst in einem Interview mit Discovery+ in Schweden, "aber ich mag es nicht, wenn Leute einen gewissen Status haben und dann Politik machen wollen."