Schalke 04: Peter Neururer wartet auf das richtige Signal

Schalker Trainerfrage: "Wer tut sich das überhaupt an?"

Schalke 04 schmeißt an einem denkwürdigen Sonntag gleich fünf Mitarbeiter raus. Trainer-Legende Peter Neururer ist stinksauer - bietet aber seine Hilfe an.

Die Königsblauen stellten am Sonntag Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether, Cheftrainer Christian Gross sowie dessen Assistenten Rainer Widmayer und Athletik- und Fitness-Chef Werner Leuthard frei.

Neururer wäre bereit für Job bei Schalke

Noch ist nicht klar, wer neuer Trainer werden wird. Der Name Neururer wird gerade in Fankreisen immer wieder genannt.

Neururer stocksauer: "Grauenhaft und schlecht"

Seinen Aufgabenbereich soll nun "bis auf Weiteres" Peter Knäbel übernehmen. Das gaben die Schalker am Sonntagmittag in einer Pressemitteilung bekannt und bestätigten damit entsprechende SPORT1 -Informationen.

Neururer nimmt Schneider in Schutz. "Er ist nicht alleine schuld. Noch mal: Dass ich drei Tage vorher weiß, dass da am Sonntagmorgen so ein Ding hochgeht, ist ein Zeichen für die Schwäche dieses Klubs", schimpft er.