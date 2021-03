Bundesliga: Uwe Neuhaus muss bei Arminia Bielefeld gehen, Trennung von Trainer

Die Entscheidung fiel demnach am Montagvormittag in einer gemeinsamen Sitzung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Der Vertrag des 61-Jährige wurde bis 2022 datiert und galt für beide Ligen.

"Es ist unsere Aufgabe, mit der Situation verantwortungsvoll und im Sinne des Klubs umzugehen", hatte Bielefelds Geschäftsführer Sport Samir Arabi am Sonntag dem Westfalen-Blatt gesagt: "Geschäftsführung und Gremien werden gemeinsam analysieren und bewerten."

Trend bei Bielefeld geht nach unten

Arminia-Boss: MitSchlauchboot gegen 17 Motorboote

Im Dezember 2018 hatte er das Team auf Platz 14 in der 2. Liga übernommen und innerhalb von eineinhalb Jahren zurück in die Bundesliga geführt. Dass die Mission Klassenerhalt eine äußerst schwierige werden würde, hatte Arabi bereits nach dem umjubelten Aufstieg im vergangenen Juni betont: "Uns steht ein Wettstreit mit 17 Motorbooten bevor, wir sitzen in einem Schlauchboot."