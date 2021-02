Nordische Ski-WM: Geiger und Eisenbichler holen im Mixed Goldmedaille

Das deutsche Skisprung-Team hat beim Mixed-Wettbewerb der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf völlig überraschend seinen Titel verteidigt und die erste Gold-Medaille dieser Titelkämpfe eingefahren. ( Zeitplan der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf )

Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht und Karl Geiger hatten nach dem ersten Durchgang bereits einen klaren Vorsprung auf den vierten Rang - letztlich reichte es für den vierten WM-Sieg in Folge. Silber ging mit 5,2 Punkten Rückstand an Topfavorit Norwegen, Österreich gewann mit 14,3 Zählern weniger als Deutschland Bronze.

Althaus und Eisenbichler aus dem Häuschen

"Wahnsinn! Ich habe nie damit gerechnet, dass wir heute die Goldmedaille holen", reagierte Althaus in der ARD überwältigt. "Ich weiß gerade gar nicht, was ich denken und was ich sagen soll. Einfach danke an das Team", war auch Eisenbichler ein wenig sprachlos, der mit dem Triumph Geschichte schrieb: Für den 29-Jährigen ist es der fünfte WM-Titel seiner Karriere, damit überholt er den bisherigen deutschen Rekordhalter Martin Schmitt..