Darts: UK Open mit Clemens, van Gerwen, Price LIVE im TV und Stream

UK Open: Amateure gegen Profis

Ausgetragen wird das Turnier im K.o.-Modus an acht Boards. Die besten 32 Spieler der Order of Merit steigen in der 4. Runde ein. In den ersten drei Runden wird Best-of-11-Legs gespielt, danach geht es bis zum Viertelfinale im Best-of-19-Legs-Modus weiter. Die Halbfinale und das Finale werden über die Distanz Best-of-21-Legs ausgespielt.