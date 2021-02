Nach zwei Patzern: Lomb im Bayer-Tor durch Grill ersetzt

Bayer Leverkusens Ersatztorhüter Niklas Lomb wird nach seinen jüngsten schweren Patzern am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg durch U21-Nationaltorwart Lennart Grill ersetzt. Lomb hatte am Donnerstag in der Europa League gegen die Young Boys Bern und am vergangenen Wochenende beim FC Augsburg zwei Gegentreffer durch schwere Aussetzer verschuldet.