DEL: Coronafall bei den Haien - München wieder Zweiter

Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben am Sonntag einen Coronafall in ihrem Spielerkader verzeichnet, die für den Abend (19.30 Uhr) angesetzte Partie gegen die Krefelder Pinguine könne allerdings wie geplant stattfinden, teilten die Domstädter mit.

"In Abstimmung mit dem Kölner Gesundheitsamt haben sich weitere Spieler vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben", erklärten die Haie vor dem Duell des Vorletzten mit dem Letzten in der Nord-Gruppe.