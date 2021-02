Später Ausgleich: Götze und PSV vergeben Sieg gegen Ajax

Der langjährige Nationalspieler Mario Götze und die PSV Eindhoven haben in letzter Minute den Sieg gegen Ajax Amsterdam vergeben - und damit wohl auch die letzte Chance auf den Meistertitel in den Niederlanden. Im Topspiel kam die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, Ajax traf durch Dusan Tadic (90.+2/Handelfmeter) in der Nachspielzeit zum Ausgleich.