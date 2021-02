Rosen zu Spekulationen über Hoeneß: "Dreckige Lüge"

Rosen wies auf die starke Reaktion hin, die die Mannschaft nach dem peinlichen Aus in der Europa League am Donnerstag am Sonntag bei Union über 90 Minuten gezeigt habe. Hoffenheim war in der Tat lange Zeit das bessere Team, war dem Siegtreffer näher als Union. "Ich glaube, die Antwort war heute eindeutig", meinte Rosen.