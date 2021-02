Wird Jürgen Klopp neuer Bundestrainer? Liverpool denkt über Gerrard nach

Das sagt Klopp zur vierten Heimpleite in Folge

Noch läuft der Vertrag des deutschen Trainerstars bei den Reds bis 2024. Obwohl er im Vorjahr eine drei Jahrzehnte lang anhaltende Titel-Sehnsucht in der Premier League beendete, wurde zuletzt immer wieder eine Frage laut: Bleibt Klopp auch so lange in Liverpool?