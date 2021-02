FC Chelsea: Timo Werner über Lampard-Entlassung und Thomas Tuchel

Während Werner nach seinem Wechsel von RB Leipzig an die Stamford Bridge gleich durchstarten und wettbewerbsübergreifend acht Tore erzielen konnte, gab es am 12. Spieltag der Premier League einen Bruch. Danach gelang ihm in 19 Pflichtspielen lediglich ein Tor! (Spielplan und Ergebnisse der Premier League)