Darts Players Championship 4: Clemens erreicht Halbfinale - Clayton siegt

So hat Clemens das dramatische WM-Aus verdaut

Hopp und Schindler früh raus

Für die anderen deutschen Spieler lief es beim vierten Pro-Tour-Event des Jahres nicht ganz so gut. Steffen Siepmann musste sich nach zwei Siegen zum Auftakt Michael Smith mit 5:6 geschlagen geben.

Max Hopp (1:6 gegen Dirk van Duijvenbode) und Martin Schindler (4:6 gegen Joe Cullen) scheiterten in der 2. Runde. Tour-Debütant Michael Unterbuchner unterlag in Runde 1 Ricky Evans mit 2:6. (Darts: PDC Order of Merit – die aktuelle Weltrangliste)