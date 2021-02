Ohne Gegentor: Hockey-Frauen gewinnen erste Olympiatests gegen Indien

Gelungener Auftakt für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio.

Gelungener Auftakt für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio: Das Team von Trainer Xavier Reckinger gewann die ersten beiden von fünf Testspielen gegen den Olympia-Gruppengegner Indien. In Düsseldorf stand vor allem die deutsche Abwehr sicher, auf das 5:0 am Samstag folgte ein 1:0 am Sonntag.