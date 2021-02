Bayer Leverkusen: Lennart Grill vor Bundesliga-Debüt gegen den SC Freiburg

U21-Nationaltorwart Lennart Grill darf sich endlich auch in der Bundesliga beweisen © Imago

Der U21-Nationaltorwart profitiert von den Fehlern Niklas Lombs und feiert gegen den SC Freiburg seine Premiere in der Bundesliga.

Lennart Grill wird am heutigen Sonntag erstmals das Tor von Bayer Leverkusen hüten. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg (Bundesliga: Bayer Leverkusen - SC Freiburg, ab 18 Uhr im LIVETICKER) steht der junge Schlussmann an Stelle von Niklas Lomb im Kasten der Rheinländer. SPORT1hatte bereits am Freitag davon berichtet.