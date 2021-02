2. Bundesliga: Heidenheim - Fortuna Düsseldorf 3:2, Nürnberg - Braunschweig 0:0

Die Fortuna verliert in der 2. Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsränge. Diesmal unterliegt Düsseldorf beim Angstgegner. Nürnberg kann sich nicht befreien.

Fortuna Düsseldorf hat im Kampf um die Aufstiegsränge am 23. Spieltag der 2. Bundesliga einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen.

Damit haben die Düsseldorfer in den vergangenen sieben Ligaspielen nur ein einziges Mal den Platz als Sieger verlassen, der Rückstand auf die SpVgg Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz beträgt mittlerweile sieben Punkte. ( 2. Bundesliga: Die Tabelle )

Heidenheim zieht an Düsseldorf vorbei

Doppel-Torschütze Tim Kleindienst (72./83.) und Kevin Sessa (20.) trafen für den FCH, der in der Tabelle an den nun punktgleichen Düsseldorfern vorbeigezogen ist.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler wartet seit mittlerweile sechs Jahren auf einen Sieg in Heidenheim. Daran änderten auch die Tore von Marcel Sobottka (63.) und Kristoffer Peterson (76.) nichts.

Beim Geisterspiel auf der Ostalb passierte in der Anfangsphase nicht allzu viel. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, Düsseldorf lauerte auf Konter. Chancen konnte sich kein Team in der ersten Viertelstunde erarbeiten. ( Das Spiel im Ticker zum Nachlesen )

Fortuna übernimmt in Hälfte 2 Initiative

In der 20. Minute wurde die Passivität der Gäste bestraft. Sessa nutzte die erste Gelegenheit der Partie. Auch nach dem Rückstand kam bis zum Ende der ersten Hälfte viel zu wenig von dem Erstliga-Absteiger. ( 2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Zu Beginn des zweiten Durchgangs übernahmen die Düsseldorfer die Initiative. Der Ausgleich für die Fortuna lag in der Luft, in der 63. Minute traf Sobottka dann auch sehenswert per Direktabnahme. Nach dem Treffer drängten die Rheinländer auf den Sieg und erarbeiteten sich einige Großchancen.