RB Leipzig als Meister? Diese fünf Gründe sprechen dafür

RB dreht am Wochenende das Spiel gegen Gladbach in der Nachspielzeit und bleibt auf Tuchfühlung zu den Bayern. Ist Leipzig reif für den Titel? Fünf Gründe sprechen dafür.

Wie ein Löwe brüllte Trainer Julian Nagelsmann seine Freude nach dem Schlusspfiff heraus. 3:2 nach 0:2-Rückstand gegen Gladbach , der Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit – RB Leipzig bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf Tuchfühlung zum FC Bayern und setzt den Rekordmeister im Titel-Showdown weiter unter Druck.

"Wir haben es unbedingt gewollt, bis zum Schluss", sagte Nagelsmann nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg und fügte vielsagend hinzu: "Wir müssen den Schwung jetzt mitnehmen, so etwas setzt Emotionen frei."

In den Worten schwingt auch ein Gruß nach München mit.

Kann Leipzig den Bayern in dieser Saison die Meisterschale wirklich entreißen? SPORT1 nennt fünf Gründe, die durchaus dafür sprechen.

1. Der Wille

RB gewann erstmals in der Bundesliga nach einem 0:2-Rückstand.

Wie sehr die Leipziger den Sieg unbedingt wollten, unterstreicht auch die Statistik: 14 zu null Torschüsse standen in der 2. Halbzeit zu Buche.

Die Spieler wissen um die große Meisterchance in diesem Jahr. Selbst ein Emil Forsberg, nicht immer für herausragende Laufleistungen bekannt, wuselte in den letzten Minuten der Partie noch wie ein junger Hase über den Platz.

Der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Alexander Sörloth belohnte Leipzigs unbändige Moral mit seinem Jokertor in der Nachspielzeit.

2. Der Trainer

In seinem zweiten Jahr in Leipzig hat Nagelsmann die Mannschaft noch einmal einen Schritt nach vorne gebracht. Das Team wirkt gefestigter, leistet sich kaum vermeidbare Punktverluste wie noch in der vergangenen Saison.