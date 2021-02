Bundesliga: Mainz 05 - FC Augsburg 0:1 - Zentner patzt schwer

Robin Zentner sank mit dem Schlusspfiff an seinem Tor zusammen, klammerte sich mit beiden Händen am Pfosten fest und lehnte seine Stirn gedankenverloren ans Aluminium.

"Jeder von uns hat in seiner Karriere schon einen Fehler gemacht, der zu einem Tor geführt hat", sagte Phillipp Mwene. "Es fühlt sich für einen selbst scheiße an. Deshalb haben wir ihn alle direkt aufgebaut und machen ihm da keinen Vorwurf."

Svensson: "Er muss sowas wegstecken"

"Robin ist alt genug. Er muss sowas wegstecken", sagte der Mainzer Trainer Bo Svensson bei Sky . "Wenn ein Torwart einen großen Fehler macht, ist es oft ein Gegentor. In einem 1:0-Spiel ohne viele Torchancen ist das natürlich entscheidend. Er hat uns auch oft genug gerettet, er kommt wieder."

Nach einem Rückpass von Moussa Niakhaté traf Zentner den Ball nicht richtig und spielte ihn statt zu seinem Teamkollegen Stefan Bell dem Augsburger Florian Niederlechner in den Fuß. Der FCA-Stürmer legte quer auf André Hahn (25.), der ins leere Tor einschob.

Zentner schlägt legendäres Luftloch

Zentner war bislang in dieser Saison ein sicherer Rückhalt für die Mainzer. Im November 2017 schlug der damalige Ersatztorhüter der Rheinhessen im Spiel bei Borussia Mönchengladbach ein legendäres Luftloch, als er den Elfmeterpunkt fälschlicherweise für den Ball hielt. Damals blieb sein Patzer folgenlos. Wie schon in der Vorwoche beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen führte ein Torwartpatzer zu einem FCA-Tor. Diesmal reichte es zum erlösenden Sieg - auch weil der Mainzer Karim Onisiwo in der Schlussphase nur den Pfosten traf (87.). (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)