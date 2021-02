Lockdown in Auckland: Start des America's Cup verschiebt sich

Wegen des Lockdowns in Auckland verzögert sich der Start des 36. America's Cup. Das gab der Veranstalter ACE am Sonntag bekannt.

Wegen des Lockdowns in Auckland verzögert sich der Start des 36. America's Cup. Das gab der Veranstalter ACE am Sonntag bekannt. Das Segelduell zwischen Titelverteidiger Team New Zealand und dem Herausforderer Luna Rossa aus Italien hätte eigentlich am 6. März beginnen sollen.