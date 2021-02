Fischer über Schalker Talfahrt: "Eine Katastrophe"

Der Absturz von Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga lässt auch Klub-Ikone Klaus Fischer fassungslos zurück. Eine Wende zum Guten sieht er nicht mehr.

"Was da abläuft, ist eine Katastrophe", sagte der 71-Jährige im Gespräch mit RevierSport am Sonntag: "Ich bin mit dem Herzen dabei, aber man muss den Tatsachen ins Auge schauen."

Zuvor hatten am Sonntagmorgen Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross, Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether, Co-Trainer Rainer Widmayer und Athletik-Coach Werner Leuthard ihre Posten räumen müsssen - vorausgegangen war am Samstag ein 1:5 des Tabellenletzten beim VfB Stuttgart .

"Von einer möglichen Wende haben wir schon ein paarmal gesprochen", sagte der Vize-Weltmeister von 1982, an den Klassenerhalt glaube er nicht mehr.

Die Suche nach einem Nachfolger werde sich, so Fischer, schwierig gestalten: "Die Frage ist, wer es machen soll. Man kann in der aktuellen Situation eigentlich keinen jungen Trainer holen. Es braucht einen erfahrenen Mann. Aber wer tut sich das an?"