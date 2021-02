Schalke 04: Charakterlose Stars oder stinkender Fisch?

Bestes Beispiel dafür sei die Elfmeterszene gewesen, findet SPORT1 -Experte Stefan Effenberg. "Dass da einer kommt, der schon sechsmal suspendiert wurde und sich den Ball schnappt (Nabil Bentaleb, d.R.) - in einer guten Schalke Phase - das zeigt mir, dass es in dieser Mannschaft keinerlei Hierarchie gibt."

Effenberg: "Das ist jetzt ein Charaktertest"

Für Effenberg ist Bentalebs Vorpreschen allerdings nicht nur negativ behaftet. "Einerseits kann man es positiv sehen. Er will Verantwortung übernehmen. Andererseits hat eine gesunde Mannschaft eine Hierarchie und die klären in so einer Situation selbstständig, wer den Elfer schießt."

"Führungsspieler verhalten sich nicht so. Das macht man nicht. Sollte es so sein, dass sie die Ablösung von dem Trainer gefordert haben. Da sollte man die Eier in der Hose haben und zuerst mal das Gespräch mit dem Trainer suchen. Damit haut man das Messer in den Rücken von Christian Gross. Sowas hat im Profi-Fußball überhaupt nichts zu suchen."