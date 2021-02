SG Flensburg-Handewitt: Champions-League-Spiel in Ungarn abgesagt

Die Partie sollte eigentlich schon im Oktober vergangenen Jahres ausgetragen werden, musste aber seinerzeit verschoben werden. In eigener Halle hatte die SG die Ungarn im Dezember mit 26:24 besiegt. Ihr letztes Gruppenspiel in der Königsklasse soll die Mannschaft von Trainer Maik Machulla am Donnerstag in Polen bei Vive Kielce austragen.