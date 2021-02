Riesenslalom in Bansko: Schmid erneut Siebter nach Lauf eins

Alexander Schmid liegt nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms in Bansko auf Platz sieben © AFP/SID/NIKOLAY DOYCHINOV

Der 26 Jahre alte Allgäuer, im ersten Rennen am Samstag Elfter, belegt in seiner Spezialdisziplin nach dem ersten Durchgang wie am Vortag Rang sieben. Zum Dritten Alexis Pinturault (Frankreich) fehlen Schmid allerdings bereits 0,80 Sekunden.