Darts: Van Barneveld siegt bei Pro-Tour-Comeback

Der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld hat seine Rückkehr zu den Profis mit einem Pro-Tour-Sieg veredelt. Am dritten Abend der "Super Series 1", einer Serie von vier Turnieren in vier Tagen, besiegte der 53 Jahre alte Niederländer am Samstagabend den Engländer Joe Cullen im Finale mit 8:6. Für Barneveld ist es der erste Sieg auf der Tour seit 2013.