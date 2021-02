Russland klagt nach Biathlon-WM gegen Sanktionen - IBU erkennt "die Logik" nicht

Bei der WM traten die Russen unter neutraler Flagge an © AFP/SID/JOE KLAMAR

Nach dem Abschluss der Biathlon-WM in Pokljuka will der russische Verband RBU gegen die dort umgesetzten Doping-Sanktionen sportrechtlich vorgehen - und sorgt damit für einige Verwunderung beim Weltverband IBU. Wie das Fachportal insidethegames berichtet, hat die RBU in dieser Sache den Internationalen Sportgerichtshof CAS eingeschaltet.