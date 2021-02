VfL Wolfsburg: Koen Casteels greift mit Zu-null-Serie Manuel Neuer an

Heimlich still und leise hat sich der VfL bis auf Platz drei der Bundesligatabelle geschlichen. ( Tabelle der Bundesliga )

Mitentscheidend dafür ist Schlussmann Koen Casteels. Der belgische Nationaltorhüter, der beim 1:0-Erfolg gegen Hertha BSC mit spektakulären Paraden den Sieg festhielt, bewegt sich inzwischen in historischen Dimensionen.

Seit 666 Minuten ist er unbezwungen. Nur fünf Serien hielten in der Bundesliga-Geschichte länger.

"Wenn mal ein Spieler durchkommt, bin ich da, wo ich gebraucht werde", spielte der 28-Jährige seinen Anteil an der starken Runde der Wolfsburger herunter.

Neuer muss sich Sorgen machen

Bleibt das so, muss sich vor allem Manuel Neuer Sorgen machen. Der Münchner kam in der Saison 2014/15 auf 688 Minuten ohne Gegentor und liegt in der Rangliste damit auf Platz fünf. Seine 770 Minuten aus dem Spieljahr 2011/12 bedeuten Rang drei.