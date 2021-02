Skicrosser Wilmsmann: Nach WM-Frust zum ersten Weltcupsieg

Skicrosser Florian Wilmsmann riss im Ziel die Arme in die Höhe und stieß einen Jubelschrei aus.

Skicrosser Florian Wilmsmann riss im Ziel die Arme in die Höhe und stieß einen Jubelschrei aus: Mit einem packenden Finish fuhr sich der 25-Jährige vom TSV Hartpenning den WM-Frust von der Seele und feierte bei der Premiere im georgischen Bakuriani seinen ersten Sieg im Weltcup.

"Es war ein verrücktes Rennen und am Anfang gar nicht so supergeil, aber ich kam von Lauf zu Lauf besser zurecht", sagte Überraschungssieger Wilmsmann nach dem Coup, der ihm nach der verkorksten WM gerade recht kam. Bei den Titelkämpfen im schwedischen Idre Fjäll, wo Daniel Bohnacker (Gerhausen) am 26. Januar 2020 der letzte deutsche Weltcupsieg glückte, war Wilmsmann im Achtelfinale ausgeschieden.