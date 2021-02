WWE bei großer Fan-Wahl abgestraft, AEW mit Triumphzug

Beste Liga, beste TV-Show (Dynamite), beste Großveranstaltung (Revolution) , bestes Match (Kenny Omega & Hangman Page vs. The Young Bucks ebendort): Bei den Wrestling Observer Newsletter Awards 2020 musste WWE dem Rivalen All Elite Wrestling fast alle wichtigen Preise überlassen - und kassierte teils heftige Denkzettel.

AEW-Star Jon Moxley gewinnt den Hauptpreis

Auch zahlreiche Kollegen Moxleys punkteten: Der Rivale und amtierende Champ Kenny Omega bekam den auf die reinen Ringleistungen fokussierten Award als "Most Outstanding Wrestler", die Young Bucks wurden zum besten Tag Team gekürt, Eddie Kingston als bester Redner, Top-Talent MJF als charismatischer Wrestler, Rey Fenix als bester High Flyer und Mexiko-MVP, Manager Taz als bester Nicht-Wrestler, Excalibur als bester Kommentator, Britt Baker als "Most Improved", der Star, dürfen größten Sprung gemacht hat.

Bitterer Absturz für The Fiend

Einen bitteren Absturz in der Gunst der Fans erlebte zudem WWE-Topstar Bray Wyatt: Er wurde als "Most Overrated", als am meisten überbewertet, gebrandmarkt. Und sein Horror-Alter-Ego The Fiend, 2019 noch als "Best Gimmick", als bester Charakter ausgezeichnet, würde diesmal zum schlechtesten Gimmick gewählt (als bestes triumphierte Orange Cassidy von AEW).