Trainerwechsel in Gladbach? Das sagt Jonas Hofmann zu Marco Rose

Seit der Verkündung, dass Trainer Marco Rose nach der Saison zu Borussia Dortmund wechselt, haben die Gladbacher alle drei Spiele verloren. In der Bundesliga setzte es eine 1:2-Pleite gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 und nun eine unglückliche Last-Minute-Niederlage bei RB Leipzig , in der Champions League hatten die Gladbacher das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City 0:2 verloren.

Jonas Hofmann brach nach dem Spiel in Leipzig trotzdem eine Lanze für Rose.

"Die Mannschaft hat das von Anfang an verdaut und professionell angenommen", sagte der Offensivspieler bei Sky und fügte demonstrativ hinzu: "Jetzt in diesen Super-Wochen mit den Super-Spielen noch an den Trainerwechsel zu denken, wäre der total falsche Ansatz."