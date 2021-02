Gewichtheben: Weltverband will Reformen einleiten

Der Gewichtheber-Weltverband IWF hat einen Rettungsversuch gestartet, um die vom Ausschluss von den Sommerspielen 2024 bedrohte Sportart im Olympia-Programm zu halten. Wie der Verband am Samstag in einem offenen Brief mitteilte, habe man in einer Sitzung des Exekutivkomitees beschlossen, die Reihenfolge seiner beiden geplanten Kongresse umzukehren.