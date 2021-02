Fussball: Farke spricht über das Lob von Guardiola

Genau genommen von Zweitligist Norwich City, die in England als "The Canaries" bekannt sind.

Farke über Guardiola: Haben ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis

Und weiter: "Ehrlich gesagt ist das aber auch keine Überraschung für mich. Wir haben seit längerer Zeit ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis und daher weiß ich, dass Norwich City seine 'Lieblings-Mannschaft' in England ist. Mehr möchte ich zu unserem Kontakt aber nicht sagen, weil er privater Natur ist und ich damit in der Öffentlichkeit nicht hausieren gehen möchte."

Seit 2017 ist der 44 Jahre alte Deutsche Trainer bei den Engländern. In der Saison 2018/19 stieg Farke mit Norwich bereits in die Premier League auf und vergangene Saison direkt wieder ab.

Norwich führt mit Farke die Tabelle an

Farke sagt stolz: "Wir spielen aktuell die beste Saison der Vereinsgeschichte. Und das nach dem Abstieg, Abgängen von wichtigen Leistungsträgern wie Ben Godfrey (für 27,5 Millionen zu Everton, Anm. d. Red.) und Jamal Lewis (für 16,5 Millionen zu Newcastle, Anm. d.Red.), ohne Sommerpause und ohne Vorbereitung in der 'härtesten' Liga. Großes Kompliment an meine Spieler, die Jungs machen das fantastisch", lobt er seine Mannschaft, aber sagt zugleich: "Wir müssen weiter hart arbeiten, um in den Top 6, vielleicht sogar in den Top 2 abzuschließen. Es ist noch ein langer Weg."