PSG siegt mit Mbappe-Doppelschlag

Der französische Meister gewann sechs Tage nach seiner Niederlage gegen AS Monaco (0:2) am Samstag in der Ligue 1 souverän 4:0 (2:0) beim abgeschlagenen Schlusslicht FCO Dijon. Der Rückstand auf Lille, das am Sonntag Racing Straßburg empfängt, beträgt einen Punkt.