Ex-Dortmunder Dembele trifft für Barca in Sevilla

Barca schiebt sich an Real vorbei

Für Sevilla ging eine Serie von sechs La-Liga-Siegen in Folge zu Ende, Messi und Co. sind hingegen in der Meisterschaft schon 15 Partien ohne Niederlage.

Mit 53 Punkten schob sich das Team um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am ewigen Rivalen Real Madrid (52) vorbei. Die Königlichen spielen erst am Montag (21.00 Uhr) gegen Real Sociedad aus San Sebastian. Tabellenführer Atletico Madrid, der 55 Zähler aufweist, tritt am Sonntagabend beim FC Villarreal (21.00) an.