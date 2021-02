Nordische Ski-WM: Karl Geiger gewinnt Silber von der Normalschanze

Erlösung für die deutschen Athleten bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf! Karl Geiger springt von der Normalschanze zu Silber. Erneut gewinnt ein Pole.

Der deutsche Skisprung-Star hat bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für die erste Medaille für den DSV gesorgt. Der Lokalmatador sprang von der Normalschanze völlig überraschend zu Silber. ( Zeitplan der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf )

"Das war jetzt wirklich brutal. Ich bin echt sprachlos. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe mir gedacht: 'Jetzt setzt du alles auf eine Karte, volle Lotte'", reagierte Geiger unmittelbar nach seinem WM-Triumph in der ARD überwältigt.

Zuletzt steckte der Skiflug-Weltmeister von 2020 in einer Formkrise, war in den vergangenen Weltcup-Springen teilweise nicht in den zweiten Durchgang gekommen.