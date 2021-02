Bayern beendet sein kleines Liga-Tief

Bayern München hat sein kleines Liga-Tief überwunden und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt.

Bayern München hat sein kleines Tief in der Fußball-Bundesliga überwunden und die Tabellenführung gefestigt. Der deutsche Rekordmeister besiegte am 23. Spieltag den 1. FC Köln mit 5:1 (2:0) und baute den Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig, der am Abend noch gegen Borussia Mönchengladbach spielt, zumindest vorübergehend auf fünf Punkte aus.