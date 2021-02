Darts Players Championship 3: Suljovic wirft Neun-Darter - Pleite für MvG

Dritter Neun-Darter in drei Tagen! Die PDC-Stars lassen es gleich zu Beginn der Pro Tour richtig krachen. Mensur Suljovic spielt das nächste perfekte Leg.

Was für ein Auftakt in den dritten Tag der PDC Super Series!

Beim dritten Turnier der Players Championship Events in Milton Keynes gab es bereits den dritten Neun-Darter. Nach Michael Smith und Adrian Lewis hat am Samstag ein Österreicher zugeschlagen.

Van Gerwen raus - Price fehlt

Weltmeister Gerwyn Price hat für die Turniere am Samstag und Sonntag zurückgezogen. Der Waliser leidet an einer Ohrenentzündung, wie er per Twitter bekanntgab. Er müsse Antibiotika nehmen und sich zu Hause erholen, erklärte er.