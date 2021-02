Westvold Hansen erste Kombinations-Weltmeisterin - Haasch auf Platz elf

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen schreibt Geschichte bei der WM in Oberstdorf. Cindy Haasch verpasst die Top 10 knapp.

Bei der Frauen-Premiere in Oberstdorf setzte sich die 18-Jährige am Samstag nach einem Sprung von der Normalschanze sowie 5 km in der Loipe bei einem norwegischen Dreifachsieg vor den Schwester Mari (+13,8 Sekunden) und Marte Leinand Lund (+28,8) durch.