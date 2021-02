Dank starker Moral: Fürth Remis in Hannover

Greuther Fürth spielt in Hannover 2:2 © FIRO/FIRO/SID

Die SpVgg Greuther Fürth hat zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zur Fußball-Bundesliga liegen lassen. Die Franken kamen am 23. Spieltag der 2. Liga bei Hannover 96 über ein 2:2 (0:1) nicht hinaus. Allerdings zeigte Fürth Moral und konnte zweimal einen Rückstand ausgleichen. Der Hamburger SV tritt am Montag (20.30 Uhr/Sky) im Derby beim FC St. Pauli an und kann wieder Tabellenführer werden.