Formel 1: Mick Schumacher wehrt sich gegen Kritik nach Interview

Schumacher hält sich bedeckt: "Kein Kommentar"

Diskussionen auch noch nach Klarstellung

Schumacher bestreitet ab dem 28. März in Bahrain sein erstes Rennen in der Königsklasse. Schon jetzt bekommt er zu spüren, dass inzwischen alles, was er sagt, unter einem noch größeren Brennglas steht, gerade auch in den sozialen Medien.