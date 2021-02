Sporthistoriker Wassong für NRW-Bewerbung um Olympia 2036

Die Planer für Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen bekommen nach dem letzten Rückschlag Unterstützung für die Fortführung des Projektes bis 2036.

Die Planer für Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen bekommen nach dem herben Rückschlag ihrer Ambitionen für 2032 Unterstützung für die Fortführung des Projektes "Rhein Ruhr City" bis 2036. 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von 1936 in Berlin könnten auch nach Ansicht des Sporthistorikers Stephan Wassong durch eine entsprechende Strategie für den Umgang mit der historischen Belastung Sommerspiele in Deutschland stattfinden.