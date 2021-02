FC Bayern: Allianz Arena mit Sonderbeleuchtung nach dem Bundesliga-Spiel gegen Köln

Rund um das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (FC Bayern gegen 1. FC Köln um 15.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de) feiert der deutsche Rekordmeister sein 121-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird die Allianz Arena nach der Partie gegen die Geißböcke zwischen 18 und 21 Uhr in Rot erstrahlen. In großer, weißer Schrift wird dabei die Zahl "121" die Fassade der Arena zieren.