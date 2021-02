Borussia Dortmund: Marwin Hitz löst Roman Bürki im BVB-Kasten ab

Trotz der Rückkehr von Roman Bürki in der BVB-Kader wird Marwin Hitz das Dortmunder Tor gegen Bielefeld hüten. Der langjährige Stammkeeper ist jetzt der Herausforderer,

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag hatte sich Terzic noch nicht in die Karten schauen lassen: "Die Ersten, die von mir die Aufstellung mitgeteilt bekommen, sind die Spieler – und das wird auch immer so bleiben", hatte der Coach nur gesagt.