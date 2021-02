Medien: Spieler-Revolte auf Schalke gegen Gross

Der drohende Abstieg reißt beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 immer mehr Gräben auf. Berichten mehrerer Medien zufolge sollen Führungsspieler des Schlusslichts nach der 0:4-Heimpleite im Derby gegen Borussia Dortmund bei Sportvorstand Jochen Schneider und Teammanager Sascha Riether die Ablösung von Trainer Christian Gross gefordert haben. Allerdings ließ die sportliche Leitung der Königsblauen die Profis mit ihrer Kritik an dem Coach vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger VfB Stuttgart offenkundig abblitzen. Schalke ließ eine SID-Anfrage zu den Berichten am Samstagvormittag zunächst unbeantwortet.