Bundesliga: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0 - Rekord von Sancho

Borussia Dortmund hat seine kleine Erfolgsserie ausgebaut. Die Borussia gewann am 23. Bundesliga-Spieltag 3:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld und verkürzte den Rückstand auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. ( Tabelle der Bundesliga )

Jadon Sancho traf in der 58. Minute per Elfmeter zum 2:0. Zuvor war Kapitän Marco Reus im Strafraum gefoult worden.

Hummels: Sancho "arbeitet ein bisschen anders"

"Die letzten Spiele waren sehr gut. Wir haben in der Champions League gewonnen und in der Bundesliga jetzt zwei Mal zu null. Wir spielen zielstrebiger und seriöser. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen und hinmüssen. Wir haben zum Beispiel immer noch zu viele Konter kassiert", sagte Abwehrchef Mats Hummels bei Sky und blickte voraus: "Jetzt geht es im Dienstag-Samstag-Rhythmus weiter mit absoluten Krachern." Für den BVB stehen an: das Pokal-Viertelfinale in Gladbach, das Bundesliga-Auswärtsspiel bei den Bayern und das Champions-League-Rückspiel gegen Sevilla.