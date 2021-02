Bundesliga: VfB Stuttgart bezwingt FC Schalke 04 - Doppelpack von Endo

Der Abpfiff war kaum verklungen, da verschwand Christian Gross schon in der Kabine. Kein Abklatschen mit den Spielern, keine aufmunternden Worte, keine Gratulation für den Gegner - der Trainer von Schalke 04 war nach dem angeblichen Gegenwind durch die eigenen Spieler und der nächsten herben Pleite völlig bedient.

"Es ist eine bittere Niederlage", sagte der Schweizer nach dem 1:5 (1:3) des abgeschlagenen Tabellenletzten beim Aufsteiger VfB Stuttgart. Von seiner Mannschaft fühle er sich aber "nicht im Stich gelassen". Ein Weiter so mit Gross, dem vierten Schalke-Coach in dieser Horrorsaison, scheint jedoch schwer vorstellbar.

Er habe den Spielern gesagt, dass "sie auf mich zukommen müssen und wir das offen und ehrlich ansprechen", berichtete Gross. Das Grauen in Stuttgart hatte er meist wie zu einer Statue erstarrt in der linken Ecke seiner Coaching-Zone stehend verfolgt, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben.