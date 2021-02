Bundesliga: FC Bayern - 1. FC Köln 5:1 - Lewandowski arbeitet an Müller-Rekord

Der FC Bayern findet nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga zurück in die Spur. Robert Lewandowski und Serge Gnabry präsentieren sich gegen Köln treffsicher.

Der FC Bayern hat nach zwei Partien ohne Sieg in der Bundesliga die passende Antwort geliefert. Der Rekordmeister festigte mit einem fulminanten 5:1 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung. ( Tabelle der Bundesliga )

Verfolger RB Leipzig kann den Abstand am Abend im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf zwei Punkte verkürzen. Die Bayern präsentierten sich bestens gerüstet für den Kracher bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag. ( Alle Spiele und Ergebnisse )

Der CHECK24 Doppelpass mit Thorsten Fink und Maximilian Arnold - am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Lewandowski arbeitet an 40-Tore-Rekord von Gerd Müller

Eric Maxim Choupo-Moting (18.) mit seinem ersten Bundesligator für die Bayern und Toptorjäger Robert Lewandowski (33.) mit seinem 27. Saisontor brachten die in der ersten Halbzeit dominanten Bayern vermeintlich sicher auf die Siegerstraße. Beide Tore bereitete der starke Leon Goretzka vor. ( Das Spiel im Ticker zum Nachlesen )

Ellyes Skhiri (49.) nutzte einen kollektiven Aussetzer der Bayern-Abwehr und verkürzte für die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel. Lewandowski (65.) stellte mit seinem 28. Saisontor die Zwei-Tore-Führung wieder her. Zugleich arbeitet der Pole weiter an der magischen 40-Tore-Marke von Gerd Müller, der in seiner Rekordsaison 1971/72 nach 23 Spielen "nur" 25 Treffer auf seinem Konto hatte.