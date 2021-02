Golf: Annika Sörenstam schafft bei Comeback Cut - Popov in guter Form

Die 50-Jährige, die in ihrer glanzvollen Karriere zehn Major-Triumphe feierte, blieb beim Turnier in Orlando auf der zweiten Runde mit 71 Schlägen unter Par und schaffte mit 146 Schlägen punktgenau den Halbzeit-Cut.

Und das, obwohl sie der Fehler eines Regelhüters am Donnerstag einen Schlag gekostet hatte.

Rührender Dialog mit dem Offiziellen

In Folge des Malheurs kam es zu einem rührenden Dialog zwischen Sörenstam und dem Offiziellen Dan Maselli.

Sörenstam als erste Frau auf US-Männertour

Sörenstam, die 2003 als erste Frau auf der US-Männertour gestartet war, hatte am 1. Januar ihr Amt als Präsidentin des Golf-Weltverbandes IGF angetreten.

Der Auftritt bei ihrem Heimspiel in Orlando soll nur ein einmaliges Erlebnis sein. Ihr Haus befindet sich am 16. Loch des Kurses von Lake Nona. Sie hat 94 Turniere gewonnen und ist seit 2003 Mitglied der Hall of Fame.