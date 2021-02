Golf: Tiger Woods nach Verlegung in andere Klinik "in guter Stimmung"

Woods in anderes Krankenhaus verlegt

Nach seinem schlimmen Autounfall und der Verlegung in eine andere Klinik gibt es Neuigkeiten von Tiger Woods.

Golf-Superstar Tiger Woods ist nach seinem folgenschweren Autounfall und der Verlegung in ein anderes Krankenhaus in Los Angeles offenbar wieder besser gelaunt.

"Tiger wurde ins Cedars-Sinai Medical Center verlegt und hat dort am Morgen Nachbehandlungen erhalten. Diese waren erfolgreich, er erholt sich nun und ist in guter Stimmung", heißt es in einem Statement auf dem Twitter-Account des 15-maligen Major-Gewinners.